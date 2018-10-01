На 14% увеличился рост заболеваемости психическими расстройствами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 10 тысяч человек состоят на учете в Центре психического здоровья Алматы. В рамках Всемирного дня психического здоровья, в центре рассказали, какие факторы приводят к психическому расстройству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 14% увеличился рост заболеваемости психическими расстройствами в Алматы, отмечают в психиатрической клинике.

«На учете Центра психического здоровья Алматы состоит 10 600 человек. Это на 14 % больше, чем в прошлом году. Из них 75% пациентам поставлен диагноз шизофрения. Растет число психических расстройств вследствие органического поражения головного мозга. Также есть категория пациентов страдающих умственным недоразвитием, то есть слабоумием», - сказал директор Центра психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев.



Основными причинами заболеваемости главврач центра назвал стресс, депрессию, возникшие вследствие бытовых и социальных проблем, а также травмы головного мозга.



«По сравнению с 2017 годом у нас идет увеличение пациентов с психическими расстройствами, которые состоят у нас на диспансерном учете. Мы делали анализ, больше всего преобладает наследственная передача заболеваемости. Однако есть и другие факторы, влияющие на психическое здоровье человека - это бытовые проблемы, такие как неоплаченные кредиты, безработица и так далее», - продолжил он.



В этом году в центре получили лечение и консультацию более 46 тысяч пациентов с разными формами психических нарушений. Основная нагрузка в клинике приходится на весенний и осенний периоды. Помощь жителям Алматы страдающим от психических и нервных расстройств, оказывают 120 врачей-психиатров и психотерапевтов.

Кроме того, в центре психического здоровье планируется открытие нового стационарного корпуса на 150 коек. Он рассчитан на пациентов, страдающих возрастным слабоумием.