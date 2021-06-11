На 14 млн тенге за перегруз оштрафованы костанайские водители

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — С начала года водители грузовых автомобилей Костанайской области оштрафованы на более чем 14 миллионов тенге за перегруз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на костанайский филиал Национального центра качества дорожных активов.

Специалисты центра совместно с сотрудниками инспекции транспортного контроля выявили ряд нарушений правил перевозок.

Как правило, большегрузы из-за превышения допустимых норм загрузок разрушают дороги и сокращают срок их эксплуатации. В целях пресечения нарушений со стороны водителей большегрузных машин на системной основе проводятся рейды.

«Совместно с транспортной инспекций, с общественностью мы выходим в рейды на предмет фиксации движения большегрузов. Только с начала этого года было проведено уже несколько инспекций», - рассказал директор филиала «Национальный центр качества дорожных активов» по Костанайской области Абылайхан Алшинбаев.

Но должного эффекта данная работа, по словам А. Алшинбаева, не дает, поскольку после остановки нескольких единиц большегрузного транспорта информация о рейде распространяется, и водители таких машин просто прекращают своё движение.

Также в филиале наццентра отмечают тот факт, что в регионе всего лишь два передвижных поста транспортной инспекции, что не позволяет охватить все направления автомобильных дорог.

«Интенсивное движение большегрузного транспорта наблюдается в направлениях, где расположены месторождения инертных материалов (щебень, песок, отсев), в связи с чем, в 2020 году филиал вышел с предложением в инспекцию транспортного контроля по установке фото-, видеокамер, которые бы фиксировали факты перевозок с последующим оформлением протоколов передвижным постом. Но, к сожалению, предложения не было рассмотрено»,- отметил А. Алшинбаев.

С начала года по территории Костанайской области зарегистрировано 79 фактов перевозки с превышением норм. По выявленным нарушениям составлено столько же административных протоколов, сумма штрафов по которым составила 14 млн 279 тысяч тенге



