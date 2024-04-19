На 14 казахстанских трассах в 5 областях ограничено движение автотранспорта

На автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

По состоянию на 09:00 19 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6350 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО).

Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 774 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 431 единиц техники и 1219 человек.