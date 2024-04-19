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    09:41, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    На 14 казахстанских трассах в 5 областях ограничено движение автотранспорта

    трасса
    Фото: pixabay

    На автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    По состоянию на 09:00 19 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6350 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО).

    Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 774 км.

    На данный момент на республиканских дорогах задействовано 431 единиц техники и 1219 человек.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Авто
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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