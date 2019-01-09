На 14,4% подешевели известь и гипс в Казахстане в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены в строительстве в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года выросли на 3,9%, в январе-декабре прошлого года по сравнению с годом ранее - на 4,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В декабре 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года цены на строительно-монтажные работы выросли на 4,2%, на машины и оборудование - на 2,5%, прочие работы и затраты подорожали на 4%.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом цены на строительно-монтажные работы и на прочие работы и затраты выросли на 5,2%, на машины и оборудование - на 3,4%.



Рост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями за 2018 год, составил 0,6%.

Цены на линолеум выросли на 7,1%, листовое стекло - на 6,3%, портландцемент - на 5,4%, битум - на 4,2%, песок - на 3%, черные металлы - на 2,8%, лесоматериалы - на 2,7%, кирпич - на 1,3%. Цены на известь и гипс понизились на 14,4%.