На 14,1% выросло промышленное производство в этом году в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За 5 месяцев этого года в области Жетысу отмечается положительная динамика. Торговля выросла в 1,8 раза, поступления в республиканский бюджет – в 2,8 раза, объем строительства – на 31,3%, промышленное производство – на 14,1%. Об этом сообщил аким области Жетысу Бейбит Исабаев на брифинге, организованном Службой центральных коммуникаций при Президенте РК на площадке туристического объекта в Ескельдинском районе, передает МИА «Казинформ».

По словам спикера, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 39,3% (РК – 36,5%). В этом году бюджет области составил 486 млрд тенге, отмечается рост на 16%.

«Численность населения области – 700 тысяч человек, площадь территории региона – 118 тысяч квадратных километров. При выделении из состава Алматинской области в регионе снизился ряд показателей, связанных со структурой экономики, малой долей доходов бюджета и другими объективными факторами. Тем не менее, по итогам 2022 года в области Жетысу были достигнуты все основные целевые индикаторы, область поднялась на 4-ое место среди регионов. И по итогам 5 месяцев этого года в регионе достигнута положительная динамика роста», - сообщил Б. Исабаев.