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На 130 млн тенге сократят финансирование Канцелярии Первого Президента Казахстана

2 Марта 2023, 17:47
На 130 млн тенге сократят финансирование Канцелярии Первого Президента Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков рассказал, насколько планируется сократить финансирование Канцелярии Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках уточненного бюджета мы сократили 130 млн тенге от Канцелярии Первого Президента РК. Оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 млрд тенге, из них минусуется в районе 130 млн», - сказал Даурен Темирбеков в кулуарах Сената.

Ранее данный вопрос прокомментировал заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

«Есть закон, подзаконные акты, соответствующие указы, постановления. Как только внесут все изменения, мы сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование. Еще есть подзаконные акты, которые должны быть приняты. После этого мы примем решение относительно финансирования. Пока будем постепенно сокращать», - сказал он.


15 февраля Глава государства подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».


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