На 13% снизился производственный травматизм в Казахстане - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защите населения РК рассказали о производственном травматизме, передает МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 сентября т.г., на предприятиях республики произошло 757 несчастных случаев, в результате которых пострадало 848 человек, что на 13% ниже аналогичного периода прошлого года (за 8 месяцев 2018 года – 975 человек), из них со смертельным исходом ­– 95 человек, что на 28% ниже аналогичного периода прошлого года (2018 г. – 133 человека). При этом рост травматизма в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается в Жамбылской, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской областях, а также в г. Алматы. Количество смертельных случаев увеличилось в Павлодарской области. По итогам первого полугодия 2019 года в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 96 человек или 15% и строительной отрасли – 65 человек или 10%», - проинформировали в пресс-службе министерства.

Как отметили в Минтруда, на некоторых предприятиях произошло два и более несчастных случаев (АО «АрселорМиттал Темиртау» – 20, ТОО «Корпорация Казахмыс» – 11 (Карагандинская область), ТОО «Казцинк» – 15, ТОО «Востокцветмет» – 6 (ВКО), ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» – 3, АО «Алюминий Казахстана» – 2 (Павлодарская область), АО «ССГПО» - 4, АО «Баян Сулу» - 2 (Костанайская область).

«Основными причинами произошедших несчастных случаев явились: неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении безопасным приемам труда, нарушение правил безопасности и охраны труда. Так, 23 мая 2019 года при проведении работ по демонтажу оборудования канализационно-напорной станции 4 работника ГКП «Астана Су Арнасы» скончались, получив отравления метаном. А 12 июня в районном центре Зайсан Восточно-Казахстанской области при проведении очистительных работ в канализационном колодце на глубине двух метров произошел несчастный случай с тремя работниками КМГП «Зайсан» (отравление метаном), из которых один погиб, а двое были госпитализированы в районную больницу. Руководители указанных предприятий были заслушаны на заседаниях региональных трехсторонних комиссий, и ими разработаны индивидуальные планы мероприятий по недопущению травматизма», – сообщил главный государственный инспектор труда Республики Казахстан Толеген Оспанкулов.

По его словам, в Казахстане остаются актуальными вопросы уменьшения количества рабочих мест с вредными условиями труда.

«По данным уполномоченного органа по статистике, из 1,6 млн работников, обследованных в 2018 году предприятий по условиям труда, 373 тыс. или каждый четвертый (22,3%) были заняты во вредных и опасных условиях труда. На основании результатов аттестации в 2018 году 676 тыс. работников получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда. На эти цели работодателями выделено 116,3 млрд тенге, что на 8 % больше, чем в 2017 году», – сказал Т. Оспанкулов.

По итогам 2018 года техническими инспекторами проведено 70 735 проверок по условиям труда, в ходе которых выявлено и устранено 126 737 замечаний. На предприятиях республики созданы и действуют 14 792 производственных совета.

В целом, принятые госорганами и работодателями комплексные меры в сфере охраны труда позволили сохранить положительную динамику по снижению производственного травматизма, резюмировали в Минтруда.