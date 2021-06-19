На 13% снизилось количество ДТП в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Статистику дорожно-транспортных происшествий в Костанайской области в ходе прямого эфира в рамках проведения республиканской акции «Приемная на дороге» озвучил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП области Виталий Цой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

«На сегодняшний день с начала года на территории области зарегистрировано 102 ДТП, в которых пострадало 120 человек. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества ДТП на 13%, пострадавших в них - на 28%», - отметил Виталий Цой.

По его мнению, этому способствовал ряд оперативно-профилактических мероприятий, проводимых на территории региона.

«В целях профилактики безопасности дорожного движения в текущем году на территории области организовано и проведено 7 профилактических мероприятий («Автобус», «Безопасная дорога», «Внимание – дети!», «Правопорядок») и 6 профилактических работ («Внимание, пешеход!», «Пьяный водитель-преступник», - отмечает подполковник полиции.

В ходе проведения указанных мероприятий было выявлено 8 тысяч 333 нарушений ПДД, в том числе 281 нарушение ПДД водителями общественного транспорта. Задержано 179 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 121 - за управление транспортным средством не имеющих права управления и 15 водителей, лишенных права управления, а также привлечено к административной ответственности 807 пешеходов за нарушения ПДД.

В ходе прямого эфира Виталий Цой призвал костанайских водителей соблюдать правила дорожного движения, в особенности скоростной режим, быть бдительными и внимательными на дорогах.