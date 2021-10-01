На 13 процентов больше стали зарабатывать сотрудники госуправления, обороны, соцработники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам второго квартала зарплаты в сфере госуправления, обороны и обязательного соцобеспечения выросли сразу на 13% за год, их покупательная способность — на 5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ranking.kz.

Во втором квартале 2021 года в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного соцобеспечения было занято 483,8 тыс. человек — на 1,6% меньше, чем аналогичном периоде предыдущего года. Для сравнения: во втором квартале 2020 года численность занятых в сегменте составляла 491,8 тыс. человек, плюс 1% за год.

Основная часть занятых приходилась на Алматинскую область: 74 тыс. человек по итогам второго квартала 2021-го. В тройке лидирующих по этому показателю регионов оказались также Восточно-Казахстанская (50,7 тыс. человек) и Жамбылская (41,9 тыс. человек) области.

Среднемесячная заработная плата работников сектора во втором квартале текущего года составила 203 тыс. тенге — на 13,1% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности заработных плат составил всего 5,3%.

Больше всего среди занятых в отрасли зарабатывают работники в сфере обязательного социального страхования: 566,8 тыс. тенге, плюс 12% в реальном выражении. Работники сферы предоставления государством услуг обществу в целом получали среднемесячную заработную плату в размере 207,3 тыс. тенге (плюс 2,4% за год), работники госуправления общего характера и социально-экономического управления — 196,7 тыс. тенге (плюс 8,2%).

В разрезе регионов наибольшую заработную плату в секторе получали работники столицы: 359,8 тыс. тг — на 20,7% больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих регионов — также Алматы (231,5 тыс. тг, плюс 12,4%) и Мангистауская область (217,4 тыс. тг, плюс 21,5%). Наименьшие зарплаты наблюдались в Акмолинской области (162,8 тыс. тг, плюс 4,4% за год).

В Казахстане на 60% повысят зарплату военнослужащим, сообщает zakon.kz. С этого года должностные оклады будут увеличены на 35%. В ближайшие два года они вырастут в среднем на 60%. Также на законодательном уровне решён жилищный вопрос для всех категорий военнослужащих. На фоне других стран СНГ социальный пакет казахстанских военных является одним из самых конкурентоспособных.