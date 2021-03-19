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вчера 21:19
На 13 млн тенге оштрафовали кафе и рестораны Тараза
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года по городу Тараз Жамбылской области за неоднократные нарушения санитарно-эпидемиологических требований передано в межрайонный экономический суд 8 материалов в отношении кафе-кальянной «Коала», кафе «Марко Поло», кафе «Тропикано», ресторана «Гауһартас», кафе «Диско 80-90-х, игрового клуба «Самурай», ресторана «Севинч», ресторана «Парлак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.
На объекты, переданные в суд, неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму 13 290 835 тенге.
Межрайонный экономический суд принял решение о временном прекращении работы в отношении кафе-кальянный «Коала» до окончания карантинного режима. Остальные материалы рассматриваются.
По причине халатности предпринимателей и населения к карантинным ограничениям в области до сих пор регистрируется заболеваемость COVID-19. Всего с начала 2021 года по Жамбылской области зарегистрировано 1 185 случаев КВИ.
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