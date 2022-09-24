На 13 млн тенге обманули мошенники жителя Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Мошенник представился следователем из столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Жителю города Алга позвонил неизвестный и представился следователем из Астаны. Он сообщил, что мошенники оформляют кредит на его имя и просил выполнить инструкции менеджера банка. Через несколько минут позвонил якобы менеджер и просил передать код из SMS. Доверчивый мужчина лишился 13 миллионов тенге.

«Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, то рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные», - вновь напомнили в полиции.

Личности мошенников устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в СКО мошенники стали рассылать квитанции на оплату комуслуг и налогов.