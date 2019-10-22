На 123 млн тенге не оплатили штрафы костанайцы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Жители Костаная не оплатили штрафы на 123 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

«Костанайским департаментом полиции в период с 21 по 25 октября текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» с участием судебных исполнителей, целью которого является взыскание административных штрафов. Гражданам разъясняется необходимость и порядок оплаты штрафов. На данный момент по городу Костанаю остается неоплаченными штрафы на сумму 123 млн тенге», - сообщил начальник административной практики управления полиции города Костаная Куаныш Нуркенов.

По его информации, за первый день акции уведомление о необходимости оплаты штрафов было вручено 96 правонарушителям, из них 28 человек уже оплатили штраф. В большинстве случаев штрафы были наложены на нарушение ПДД и нарушения общественного порядка

«Мы с полицейскими проводим розыскные оперативные мероприятия по выявлению должников, для этого выезжаем в рейды, объясняем гражданам как оплатить штраф», - рассказал представитель частных судебных исполнителей Рамиль Абасов.



