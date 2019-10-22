-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
вчера 19:10
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На 123 млн тенге не оплатили штрафы костанайцы
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Жители Костаная не оплатили штрафы на 123 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
«Костанайским департаментом полиции в период с 21 по 25 октября текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» с участием судебных исполнителей, целью которого является взыскание административных штрафов. Гражданам разъясняется необходимость и порядок оплаты штрафов. На данный момент по городу Костанаю остается неоплаченными штрафы на сумму 123 млн тенге», - сообщил начальник административной практики управления полиции города Костаная Куаныш Нуркенов.
По его информации, за первый день акции уведомление о необходимости оплаты штрафов было вручено 96 правонарушителям, из них 28 человек уже оплатили штраф. В большинстве случаев штрафы были наложены на нарушение ПДД и нарушения общественного порядка
«Мы с полицейскими проводим розыскные оперативные мероприятия по выявлению должников, для этого выезжаем в рейды, объясняем гражданам как оплатить штраф», - рассказал представитель частных судебных исполнителей Рамиль Абасов.
- Штормовое предупреждение объявили еще в двух регионах Казахстана
- Волчицу пометили GPS-передатчиком в Наурзуме
- Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области
- Без вести пропавшего 14-летнего подростка ищут в Костанае
- Ветер, заморозки и туман ожидаются в трех регионах Казахстана
- Костанайские полицейские стали лучшими в республиканском арт-фестивале
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана