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На 12% выросли инвестиции в СКО

20 Декабря 2021 14:24
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На 12% выросли инвестиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года привлекли 271 млрд тенге инвестиций. Рост составил 12%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития сообщили, что в регионе в этом году запустили пять инвестиционных проектов на общую сумму 22 млрд тенге и созданием почти 700 новых рабочих мест.

ТОО «Тайынша Май» запустил фабрику экстракции мощностью 180 тысяч тонн масла в год. Объем производства масла увеличился на 15%, дополнительно получают шрот. Планируют открыть мясокомбинат, откормплощадку и реализовать проект по возобновляемым источникам электроэнергии.

Молзаводы «Маслодел» и «Евразиан Милк» потратили 9 млрд тенге на модернизацию производств и запуску современных линий.

Российская компания «Eurasian Foods Corporation», известная торговыми марками «Три желания», «Шедевр» выкупила североказахстанское предприятие «Молочный союз».

На «Маслоделе» запустили новые линии по производству молока, кисломолочной продукции и сметаны. Идет строительство нового маслоэкстракционного завода.

Начал работать «Северный фанерный комбинат», сумма инвестиций в который превысила два миллиарда тенге, создано 180 новых постоянных рабочих мест. В следующем году компания намерена построить завод по производству ДСП.

Завершается строительство кирпичного завода, завода по производству автоклавных газоблоков и плит. Строится фабрика бумажной продукции.

В специальной экономической зоне «Qyzyljar» реализуют три проекта. Турецкий инвестор строит многопрофильную областную больницу. Отечественный инвестор запустил «Петропавловский электротехнический завод». Немецкий концерн CLAAS запустил предприятие по сборке сельхозтехники.

В управлении добавили, что есть договоренность с российским инвестором по строительству завода по высокотехнологичному производству готовых лекарственных препаратов на территории специальной экономической зоны в Петропавловске. Китайский инвестор планирует построить завод по производству бумажных изделий. Рассматривает возможность работы в СЭЗ компания из Боснии и Герцеговины «Aptha Corporation», главным партнером котором которой является является IKEA.


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#Инвестпроекты   #Северо-Казахстанская область   #Экономика  
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Автор:

Олеся Жуковень

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