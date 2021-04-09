На 12 % вырос показатель заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Показатель заболеваемости за последнюю неделю вырос на 12 % по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила заместитель главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатель заболеваемости за последнюю неделю вырос на 12 % по сравнению с прошлой неделей . На сегодняшний день интенсивный показатель на 100 тысяч населения составляет 250,8. Репродуктивное число - 1,8. С начала текущего года заболевших по городу превысило 15 тысяч человек. За последние сутки зарегистрировано 446 случаев, из них 290 – с симптомами, 149 бессимптомных случаев», - пояснила Жанна Пралиева на онлайн- брифинге.

По возрастной структуре самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц, которые в общей заболеваемости составляют 80 %. На детей приходится 17%, на подростков – 3 %.

«Среди взрослых наиболее подвержены к инфекции возрастная группа 30-39 лет, которые занимают в общей структуре заболеваемости 24 %. Также мы отмечаем, что за последнюю неделю отмечается рост среди лиц пожилого возраста», - добавила спикер.