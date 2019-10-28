На 12 тысяч га увеличилась за 5 лет площадь леса в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Государственный лесной фонд в регионе занимает 478 737 га, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Об увеличении площади леса в области заявил во время пресс-конференции в региональной службе коммуникаций и.о. руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Абильбаев.

«На сегодняшний день наблюдается положительная тенденция - увеличение лесистости региона. За последние 5 лет лесоохранные учреждения области посадили лесные культуры на площади 11 903 га. За это время переведено 12 901 га в покрытую лесом площадь, - сообщил спикер. - Посадки переводятся в покрытую лесом площадь в возрасте 7 и более лет, до этого возраста мы их мониторим».

Как отметил Кайрат Абильбаев, лесной фонд области занимает 478 737 га, в том числе покрытая лесом площадь - 261 618 га. Спикер добавил, что восстанавливают лес и предоставляют посадочные материалы 3 постоянных питомника. Их общая площадь составляет 61 га: питомник Шалдайского филиала резервата «Ертiс орманы» - 30 га, Бескарагайского филиала - 28, Баянаульского нацпарка - 3 га.





«Весной лесоохранные учреждения области произвели лесовосстановительные мероприятия. В государственном лесном фонде высажено 2784 га при плане 2147. То есть мы перевыполняем план. Имея свой посадочный материал, приняли решение об увеличении посадок», - рассказал Кайрат Абильбаев.

По его словам, помимо питомников, восстанавливать лес начали и 3 госучреждения, которые входят в управление недропользования и охраны окружающей среды и водных ресурсов.

«Они на протяжении двух лет производят посадку. До этого 10-15 лет назад эти лесохозяйственные учреждения не производили посадки, так как не было посадочного материала», - озвучил спикер.

Отмечается, что в регионе утвердили план увеличения объёмов воспроизводства лесов и лесоразведения с 2019 по 2030 годы. За 11 лет в области планируют высадить сеянцы на площади 3 160 га.