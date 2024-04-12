На 12 трассах в шести областях Казахстана ограничено движение автотранспорта

Текущей информацией о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения поделились в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

По состоянию на 18:00 11 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 8580 метров в 4 областях:

Акмолинской области

Атырауской области

Костанайской области

Северо-Казахстанской области.

Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 613 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 726 единиц техники и 1729 человек.