18:45, 11 Апрель 2024 | GMT +6
На 12 трассах в шести областях Казахстана ограничено движение автотранспорта
Текущей информацией о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения поделились в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 18:00 11 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 8580 метров в 4 областях:
- Акмолинской области
- Атырауской области
- Костанайской области
- Северо-Казахстанской области.
Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 613 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 726 единиц техники и 1729 человек.