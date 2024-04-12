РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:45, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    На 12 трассах в шести областях Казахстана ограничено движение автотранспорта

    Перелив талых вод на двух трассах произошел в Казахстане
    Фото: скрин видео QazAvtoJol

    Текущей информацией о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения поделились в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    По состоянию на 18:00 11 апреля в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 8580 метров в 4 областях:

    • Акмолинской области
    • Атырауской области
    • Костанайской области
    • Северо-Казахстанской области.

    Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 613 км. 

    На данный момент на республиканских дорогах задействовано 726 единиц техники и 1729 человек.

    Теги:
    Подтопления Дороги КазАвтоЖол Наводнение Регионы Казахстана Трассы Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!