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    09:04, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    На 12 трассах в пяти областях Казахстана ограничено движение автотранспорта

    дорога
    Фото: : департамент полиции Костаная

    Текущей информацией о паводковой ситуациии на автодорогах республиканского значения поделились в КазАвтоЖол, передает агентство Kazinform.

    По состоянию на 18 апреля 09:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 7120 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО).

    Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 720 км. 

    На данный момент на республиканских дорогах задействовано 307 единиц техники и 370 человек.

    Теги:
    Дороги Погода КазАвтоЖол Регионы Казахстана Транспорт Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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