На 12% снизилось число заболевших КВИ за неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на то, что сегодня Акмолинская область перешла в «зеленую» зону, о смягчении карантинных ограничений можно будет говорить лишь через семь дней. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в области по заболеваемости коронавирусной инфекцией относительно стабилизировалась. Сегодня область перешла в «зеленую» зону. Но в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК смягчение карантинных ограничительных мер проводится не раньше чем через семь дней после перехода в «зеленую» зону из «желтой», поэтому все ограничительные меры по «желтой» зоне будут действовать в течение семи дней.

«За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости на 12,2% - с 416 до 365 случаев. За сутки зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе среди подростков до 14 лет – два», - отметила А. Мусина.

В инфекционном стационаре получает лечение 321 пациент, в том числе 241 пациент с диагнозом U07.1 (COVID-19), 80 пациентов - с диагнозом U07.2 (пневмония), 36 пациентов находятся в реанимации, трое из них в крайне тяжелом состоянии. Все эти пациенты не привиты против КВИ. Процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров составил 35%.

Как было отмечено, за сутки зарегистрировано четыре случая заболевания среди школьников - два в Шортандинском районе и по одному в Кокшетау и Степногорске.

«С начала учебного года среди работников общеобразовательных школ зарегистрировано 359 случаев заболевания COVID-19, в том числе в штатном режиме – 300, на дистанционном – 57 случаев. За сутки не зарегистрировано случаев COVID-19 среди работников школ. По состоянию на 20 декабря, 47 классов в 31 школе области переведены на дистанционный формат обучения», - пояснила главный госсанврач области.

За 2021 год зарегистрирован 491 случай лабораторно подтвержденного COVID-19 среди детей дошкольного возраста, за декабрь - 12 случаев. За минувшие сутки среди детей дошкольного возраста COVID-19 выявлен не был.

Кроме того, с начала учебного года среди студентов ссузов зарегистрировано 218 случаев, а среди студентов вузов - 33 случая заболевания КВИ.







