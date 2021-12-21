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На 12% снизилось число заболевших КВИ за неделю в Акмолинской области

21 Декабря 2021 18:49
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На 12% снизилось число заболевших КВИ за неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на то, что сегодня Акмолинская область перешла в «зеленую» зону, о смягчении карантинных ограничений можно будет говорить лишь через семь дней. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в области по заболеваемости коронавирусной инфекцией относительно стабилизировалась. Сегодня область перешла в «зеленую» зону. Но в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК смягчение карантинных ограничительных мер проводится не раньше чем через семь дней после перехода в «зеленую» зону из «желтой», поэтому все ограничительные меры по «желтой» зоне будут действовать в течение семи дней.

«За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости на 12,2% - с 416 до 365 случаев. За сутки зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе среди подростков до 14 лет – два», - отметила А. Мусина.

В инфекционном стационаре получает лечение 321 пациент, в том числе 241 пациент с диагнозом U07.1 (COVID-19), 80 пациентов - с диагнозом U07.2 (пневмония), 36 пациентов находятся в реанимации, трое из них в крайне тяжелом состоянии. Все эти пациенты не привиты против КВИ. Процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров составил 35%.

Как было отмечено, за сутки зарегистрировано четыре случая заболевания среди школьников - два в Шортандинском районе и по одному в Кокшетау и Степногорске.

«С начала учебного года среди работников общеобразовательных школ зарегистрировано 359 случаев заболевания COVID-19, в том числе в штатном режиме – 300, на дистанционном – 57 случаев. За сутки не зарегистрировано случаев COVID-19 среди работников школ. По состоянию на 20 декабря, 47 классов в 31 школе области переведены на дистанционный формат обучения», - пояснила главный госсанврач области.

За 2021 год зарегистрирован 491 случай лабораторно подтвержденного COVID-19 среди детей дошкольного возраста, за декабрь - 12 случаев. За минувшие сутки среди детей дошкольного возраста COVID-19 выявлен не был.

Кроме того, с начала учебного года среди студентов ссузов зарегистрировано 218 случаев, а среди студентов вузов - 33 случая заболевания КВИ.




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#Акмолинская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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