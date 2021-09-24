На 12% снизилась заболеваемость коронавирусом в СКО
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, коронавирус выявляют во всех возрастных категориях. Наибольший удельный вес отмечается в возрасте 60 лет и старше – 31%, 50-59 лет – 18%, 40-49 лет – 13%.
Из общего числа случаев – 24 042 – при профилактическом обследовании выявлены 12% инфицированных, 66% - среди лиц, обратившихся за медицинской помощью и 22% - среди контактных.
За минувшие сутки в области зарегистрировали 79 новых случаев инфицирования. Коронавирус выявили у жителей всех районов области и города Петропавловска. По-прежнему большую часть составляют симптомные формы заболевания – 72 из 79 случаев.
Продолжается регистрация завозных случаев инфицирования. С октября прошлого года через пункты пропуска на автомобильных дорогах прибыли 255 542 человека. У 5 461 граждан РК не было справок, их помещали в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. Выявлены 315 человек с положительным результатом. 1 403 иностранным гражданам въезд был запрещен из-за отсутствия справки о прохождении теста.
Регион по распространению коронавируса находится в «желтой» зоне. Санитарные врачи призывают соблюдать санитарные меры и получить вакцину против коронавируса.