На 12 млн тонн в год вырастет экспорт казахстанской нефти к 2023 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экспорт нефти из Казахстана увеличится на 12 млн тонн в год к 2023 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом, объем экспорта будет стабильным в ближайшие 2-3 года. С 2023 года экспорт вырастает на 10-12 млн тонн в год. Это в первую очередь, связано с месторождением Тенгиз. Сейчас в этой местности продолжает свою работу большой инвестиционный проект. Здесь реализуются проекты за 38 млрд долларов», - сказал Канат Бозумбаев в ходе пресс-конференции в рамках XII Евразийского форума KAZENRGY.
Как отметил глава Минэнерго, за счет инвестиционных проектов на нефтегазовом месторождении Тенгиз экспорт нефти вырастет на 12 млн тонн в год уже к 2023 году. Большая часть добытой нефти из Тенгиза экспортируется.
«По экспорту, вслед за Тенгизом, также будет увеличена возможность месторождения Кашагана», - добавил министр.
Ранее в ходе форума Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что к 2040 году спрос на нефть в мире вырастет до 112 млн баррелей в день.
- Канат Бозумбаев: Мы будем выполнять обязательства в рамках ОПЕК+
- Безопасность поставок нефти на мировой рынок выходит на первый план – Канат Бозумбаев
- К 2027 году Казахстан ожидает добычу газа на уровне 80 млрд кубометров
- XII Евразийский форум KAZENERGY открылся в Нур-Султане
- Премьер-Министр РК обсудил с главой «Роскосмоса» проект «Назарбаевский старт»
- Аскар Мамин встретился на Байконуре с главой Роскосмоса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана