На 12 млн тенге оштрафовали замначальника колонии в Степногорске
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К штрафу в размере 12 млн. тенге приговорен заместитель начальника учреждения ДКУИС Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее проводилось следствие в отношении заместителя начальника по режимной и оперативной работе учреждения ЕЦ-166/18 майора юстиции Кожахметова Р.М., подозреваемого в совершении коррупционного преступления.
Он подозревался в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге путем их перечисления на электронный кошелек Qiwi от гражданина за общее покровительство и создание благоприятных условий содержания для его сына, отбывающего наказание в данном учреждении.
21 января т.г. Степногорским городским судом Кожахметов Р.М. признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 12 млн.тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания – «майор юстиции».
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