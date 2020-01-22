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На 12 млн тенге оштрафовали замначальника колонии в Степногорске

22 Января 2020 10:23
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На 12 млн тенге оштрафовали замначальника колонии в Степногорске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К штрафу в размере 12 млн. тенге приговорен заместитель начальника учреждения ДКУИС Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее проводилось следствие в отношении заместителя начальника по режимной и оперативной работе учреждения ЕЦ-166/18 майора юстиции Кожахметова Р.М., подозреваемого в совершении коррупционного преступления.

Он подозревался в получении взятки в сумме 400 тысяч тенге путем их перечисления на электронный кошелек Qiwi от гражданина за общее покровительство и создание благоприятных условий содержания для его сына, отбывающего наказание в данном учреждении.

21 января т.г. Степногорским городским судом Кожахметов Р.М. признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 12 млн.тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания – «майор юстиции».


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Ключевые слова: Акмолинская область, Коррупция, Суды,
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