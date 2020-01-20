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На 12 млн тенге оштрафовали главу отдела ЖКХ в Сатпаеве

20 Января 2020 10:30
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На 12 млн тенге оштрафовали главу отдела ЖКХ в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Сатпаеве осудили за мошенничество руководителя отдела ЖКХ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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«Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее проводилось следствие в отношении руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции г.Сатпаев» Кунедиловой К.Ш. Она подозревалась в попытке получения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в размере 1 млн. 200 тыс. тенге от директора Карагандинского филиала ТОО «Хлебстрой» за подписание акта приемки выполненных работ и перечисления оставшихся денежных средств по договору о государственных закупках. 17 января т.г. приговором Сатпаевского городского суда Кунедилова К.Ш. признана виновной в покушении на мошенничество и ей назначено наказание в виде штрафа на сумму 12 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - говорится в распространенном сообщении ведомства.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
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