На 12 млн тенге обманула мошенница жительницу Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ЗКО раскрыли факт мошенничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции задержана 38-летняя жительница Уральска, которая путем обмана завладела 12 700 000 тенге под предлогом продажи квартиры 50-летней гражданки. Устанавливается ее причастность к другим преступлениям. По факту ведется досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество».

