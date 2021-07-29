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На 12 млн тенге обманула мошенница жительницу Уральска
29 Июля 2021 01:20
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ЗКО раскрыли факт мошенничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Сотрудниками полиции задержана 38-летняя жительница Уральска, которая путем обмана завладела 12 700 000 тенге под предлогом продажи квартиры 50-летней гражданки. Устанавливается ее причастность к другим преступлениям. По факту ведется досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество».
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