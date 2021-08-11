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На 12 млн тенге обманула казахстанцев аферистка из Нур-Султана

11 Августа 2021 13:26
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На 12 млн тенге обманула казахстанцев аферистка из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 млн тенге обманула казахстанцев аферистка из Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В столице с 9 по 15 августа проходит оперативно-профилактическое мероприятие Anti Fraud с целью пресечения, профилактики и раскрытия киберпреступлений. Сотрудники криминальной полиции Нур-Султана за два дня выявили 18 фактов и раскрыли 20 ранее совершенных преступлений в сфере информационных технологий, задержано 8 подозреваемых лиц.

Так, 20-летний житель Туркестанской области через Instagram под предлогом раскрутки денег обманным путем завладел денежными средствами жителей столицы на сумму около 10 миллионов тенге.
Кроме того, полицейскими задержана 38-летняя жительница столицы, совершившая аналогичное преступление, тем самым причинив материальный ущерб гражданам на сумму около 12 миллионов тенге.
Департамент полиции города Нур-Султана напоминает, что самыми распространенными видами интернет-мошенничеств являются мошенничества, связанные с онлайн-сделками в соцсетях с использованием мнимой услуги.

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#Нур-Султан   #МВД РК  
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