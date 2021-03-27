На 12 лет за нападение с ножом на полицейского осудили жителя Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам житель Успенского района приговорён к двенадцати годам лишения свободы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посягал на жизнь участкового инспектора полиции Успенского района. Страж правопорядка находился при исполнении служебного долга, проводил обход административного участка, когда получил вызов», – сообщил заместитель начальника отдела полиции Успенского района Павлодарской области Аскар Аралбаев.

По его словами, учителя школы пожаловались, что мать не занимается воспитанием несовершеннолетних детей, оставила их и где-то пьёт алкоголь. Когда полиция стала расспрашивать детей, они назвали предположительный адрес возможного пребывания матери. Туда поехали участковый и учителя,

«Прибыв, увидели мужчину, который находился в состоянии опьянения. Неожиданно мужчина набросился на участкового с ножом, - добавил А. Аралбаев. - К счастью, верхняя одежда полицейского не дала глубоко проникнуть ножу. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, участковому были нанесены телесные повреждения лёгкой степени».

За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей по закону виновный может быть наказан лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без неё.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам житель Успенского района Павлодарской области в соответствии с частью первой статьи 380-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан осуждён к двенадцати годам лишения свободы.