РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:41, 26 Март 2021 | GMT +6

    На 12 лет за нападение с ножом на полицейского осудили жителя Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам житель Успенского района приговорён к двенадцати годам лишения свободы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 ноября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посягал на жизнь участкового инспектора полиции Успенского района. Страж правопорядка находился при исполнении служебного долга, проводил обход административного участка, когда получил вызов», – сообщил заместитель начальника отдела полиции Успенского района Павлодарской области Аскар Аралбаев.

    По его словами, учителя школы пожаловались, что мать не занимается воспитанием несовершеннолетних детей, оставила их и где-то пьёт алкоголь. Когда полиция стала расспрашивать детей, они назвали предположительный адрес возможного пребывания матери. Туда поехали участковый и учителя,

    «Прибыв, увидели мужчину, который находился в состоянии опьянения. Неожиданно мужчина набросился на участкового с ножом, - добавил А. Аралбаев. - К счастью, верхняя одежда полицейского не дала глубоко проникнуть ножу. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, участковому были нанесены телесные повреждения лёгкой степени».

    За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей по закону виновный может быть наказан лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без неё.

    Специализированным межрайонным судом по уголовным делам житель Успенского района Павлодарской области в соответствии с частью первой статьи 380-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан осуждён к двенадцати годам лишения свободы.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!