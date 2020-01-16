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На 12 лет могут лишить свободы скотокрадов в Павлодарской области

16 Января 2020 20:28
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На 12 лет могут лишить свободы скотокрадов в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для профилактики и раскрытия краж скота в каждом территориальном отделе полиции Павлодарской области созданы специальные группы быстрого реагирования, которые за один день раскрыли пять краж скота, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Павлодаре 13 января в полицию поступил вызов о том, что с одного из дворов неизвестные украли двух лошадей. Владелец оценил лошадей в один миллион тенге», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В течение пары часов подозреваемых в краже скота задержали по следам. Лошади в целости и сохранности возвращены владельцу.
«Трое павлодарцев 25-30 лет ночью незаконно проникли во двор и похитили двух лошадей. Один из молодых людей ранее работал в данном хозяйстве, поэтому легко ориентировался на местности», - указали в полиции.
Для раскрытия этого преступления полицейские проверили буквально каждый лошадиный след, идущий от хозяйства. Похищенный скот молодые люди увели пешком и намеревались продать на мясо, но завершить задуманное им не удалось: они были задержаны полицейскими.
«Также в Баянаульском районе раскрыта кража двух лошадей. При проверке крестьянских хозяйств, отгонных участков, а также скота, пасущегося на вольных выпасах, в одном из табунов села полицейскими установлены две лошади с другим тавро», - рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что 48-летний пастух, воспользовавшись тем, что эти лошади паслись без присмотра, украл их и присоединил к другому табуну. По всем фактам проводится досудебное расследование статье 188-1 УК Республики Казахстан.
Теперь за скотокрадство предусмотрен штраф до трёх тысяч месячных расчётных показателей либо лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества. Ранее предусматривался штраф в размере до одной тысячи МРП либо лишение свободы до десяти лет с конфискацией имущества.


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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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