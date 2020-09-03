На 12,9 млрд тенге планируют реализовать проекты в Байзакском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев продолжает заслушивать отчеты акимов районов по общественно-политической ситуации на местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на очередном совещании с докладами выступили акимы Байзакского и Мойынкумского районов Нуржан Нуржигитов и Маден Мусаев. В мероприятии приняли участие прокурор области Нургалым Абдиров, начальник департамента КНБ Марат Ирменов, начальник департамента полиции Жанат Сулейменов, руководители районных подразделений правоохранительных органов.

Участники обсудили общественно-политическую ситуацию в районах, реализацию госпрограмм, меры занятости, развитие сферы образования, вопросы межнационального и межконфессионального согласия, ход строительных работ, профилактику преступности.

Отмечено, что на имя акима области Бердибека Сапарбаева поступило несколько десятков обращений от жителей Мойынкумского района, населенные пункты которого испытывают трудности с водоснабжением и газификацией. Помимо этого, жители просят увеличить площади поливных земель, обратить внимание на ситуацию с безработицей.

Маден Мусаев отметил, что все эти вопросы будут решаться поэтапно. В нынешнем году в районе реализуется 54 проекта на общую сумму 1,7 миллиарда тенге.

«Даже в районном административном центре вопрос обеспечения питьевой водой не решен на сто процентов. Доведите начатое дело до конца. Изучите различные способы, как можно быстрее и полностью обеспечить села водой и голубым топливом», - поручил Бердибек Сапарбаев.

Отвечая на вопросы, касающиеся аграрного сектора, Маден Мусаев заявил, что планируется каждый год увеличивать площади поливных земель на 1000 гектаров.

В Мойынкумском районе налажена системная работа по выдаче грантов и микрокредитов в рамках программы «Еңбек». Теперь осталось улучшить показатели по молодежной практике. А вот в Байзакском районе показатели трудоустройства по программе «Еңбек» ниже средних по области.

«Сельские жители должны понимать, что программа «Еңбек» поможет открыть свое дело. Наша обязанность – донести до них эту важную информацию. Выдача грантов и микрокредитов не только решит проблему безработицы, но и поможет развитию массового предпринимательства», - отметил аким области.

Говоря о поддержке бизнеса, глава региона напомнил о том, что акимы районов должны следить за тем, чтобы подрядчики использовали товары лишь отечественного производства.

В Байзакском районе в этом году планируется реализация 173 проектов на сумму 12,9 миллиарда тенге.

«В разрезе районов больше всего проектов запланировано именно в Байзакском. Выделены огромные средства по «Дорожной карте занятости», программе развития регионов. Аким района должен лично контролировать, чтобы подрядчики не отставали от графика», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Были рассмотрены также вопросы обеспечения правопорядка. В Мойынкумском районе по данным за 7 месяцев текущего года уровень преступности снизился на 32,6 процента, в Байзакском – на 15,3 процента.

«В Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции. Участковый инспектор должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан, активно защищать их права. Должен быть конкретный план по борьбе с наркопреступностью, скотокрадством. Вместе с представителями других органов они должны вносить свой вклад в реабилитацию представителей нетрадиционных религиозных течений», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Акимам Мойынкумского и Байзакского районов глава региона поручил увеличить долю школьников, которые будут учиться традиционно, проверить готовность социальных объектов к отопительному сезону, подготовить запас лекарств в больницах и аптеках, обеспечить реанимационные отделения аппаратами ИВЛ.

«И Байзакский, и Мойынкумский районы получают хорошую поддержку в рамках госпрограмм. Поэтому серьезных проблем быть не должно. Акимам пора научиться выходить к людям и вести с ними доверительные беседы, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким Жамбылской области предупредил, что в ближайшее время все поднятые на совещании вопросы будут рассмотрены повторно, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.