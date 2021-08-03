На 12,8% выросло число ДТП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Значительный рост дорожно-транспортных происшествий наблюдается на трассах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции Жамбылской области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2020 года число зарегистрированных ДТП выросло на 12,8%.

Так, если за шесть месяцев 2020 года всего было зарегистрировано 447 дорожно-транспортных происшествий, то за первое полугодие 2021 года – 504.

Более всего выросло количество ДТП в Рыскуловском районе - 184,6% (с 13 до 37), в Таласском - на 100% (с 5 до 10), Кордайском - на 90,9% (с 33 до 63).

В Байзакском районе отмечен рост на 26,4% (с 53 до 67), в Жуалынском - на 21,7% (с 23 до 28), в Мойынкумском - на 16,7% (с 6 до 7) и Шуском районах - на 6% (с 67 до 71).

Отмечается рост смертности на 26,6% (с 64 до 81 трагических случая) в результате ДТП. Из них в Рыскуловском районе - на 12% (с 1 до 13), в Жуалынском и Мойынкумском районах - на 66,7% (с 3 до 5), Меркенском - на 50% (с 2 до 3) и Жамбылском районах - на 44,4% (с 9 до 13).

В Таразе число смертельных случаев в ДТП выросло на 23,7% (с 11 до 14).

Увеличилось на 10,4% и число раненых в дорожно-транспортных происшествий - с 665 до 734случаев.

Напомним о недавнем трагическом ДТП в Жамбылской области. Вечером 28 июля на трассе в Жамбылском районе водитель кареты скорой помощи столкнулся с автомобилем «Suzuki». В Интернете появилось видео дорожно-транспортного происшествия. Водителю авто, столкнувшегося со «скорой» в Жамбылской области, ампутировали руку.

По предварительной версии, водитель кареты скорой помощи, передвигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Suzuki», ехавшему по главной автотрассе, и допустил столкновение. При этом отмечено, что автомобиль скорой медицинской помощи ехал на вызов, не включив проблесковые маячки и специальный сигнал.