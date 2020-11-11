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На 110 млн тенге обманул мужчина ломбарды в Алматы

11 Ноября 2020 18:52
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На 110 млн тенге обманул мужчина ломбарды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 31-летний житель Алматы изобрел свой способ преступного промысла, разоряя крупные ломбарды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Путем подделки документов залогового имущества, злоумышленник завладел более 110 миллионами тенге.

«Подозреваемый – гражданин И. ранее к уголовной ответственности не привлекался. Однако у него возник преступный умысел. С целью извлечения материальной выгоды путем мошеннической схемы, он ловко подделывал VIN-код на свой автомобиль марки «Cadillac Escalade» и выдавал этот транспорт, как только что ввезенный в страну из другого государства. При этом платил утилизационный сбор и далее регистрировал автомашину по-новому, на родственников или знакомых.

Уже с новым пакетом документов он приходил в очередной ломбард, закладывать автомобиль с правом вождения. Подозреваемый брал крупные суммы в кредит, оставляя в залог де-юре несуществующий джип. По такой схеме мошенник обманул порядка четырех ломбардов на территории города. За ним числится восемь эпизодов. Действия задержанного квалифицированы по ст.190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В отношении него избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», – рассказал заместитель начальника Следственного управления ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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