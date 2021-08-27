+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 31 °С
USD 425.37 EUR 500.66
RUB 5.75 CNY 65.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На 11% выросло число получателей соцвыплаты по потере работы в проактивном формате

27 Августа 2021 14:52
Поделиться:
На 11% выросло число получателей соцвыплаты по потере работы в проактивном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11% выросло число получателей услуги по назначению соцвыплаты по потере работы в проактивном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Новости по теме
С начала года многодетные семьи получили пособия на 164,6 млрд тенге
Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона Более 15,7 тысяч иностранных граждан работают в Казахстане Более 854 тысяч человек получили АСП на 1 августа 2021 года

С середины июля в упрощенном формате была запущена проактивная государственная услуга «Назначение социальной выплаты на случай потери работы». Благодаря этому за месяц количество людей, согласившихся на получение услуги в проактивном формате, выросло с 18% до 29%.

Ранее при SMS-диалоге с услугополучателями необходимо было отвечать на два SMS-сообщения, где первое являлось согласием на получение услуги. Для увеличения количества людей, получивших госуслуги проактивно, было принято решение сократить количество SMS при диалоге с услугополучателем с двух до одной.

Теперь посредством ответа на запрос в одном SMS-сообщении услугополучатель подтверждает выбор банка обслуживания, что являться автоматическим согласием на оказание госуслуги в проактивном формате.

Министерством труда и социальной защиты населения РК проводится реинжиниринг процесса оказания государственных услуг, оказываемых в проактивной форме.

В июне в упрощенном формате была запущена госуслуга «Назначение пособий в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком до года», что увеличило количество проактивно назначенных выплат с 10% до 37%. До конца года планируется доведение данного показателя до 50%.

Также до конца года планируется провести оптимизацию еще целого ряда проактивных услуг:

– назначение социальной выплаты на случай потери кормильца;

– назначение государственного социального пособия по потере кормильца;

– назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности;

– назначение государственного социального пособия по инвалидности;

– назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава».


Подписывайтесь на наш канал:

#Социальная поддержка   #Минтруда РК  
Поделиться:
Новости по теме
С начала года многодетные семьи получили пособия на 164,6 млрд тенге
Более 5 тыс. казахстанцев получат выплаты ко Дню закрытия Семипалатинского полигона
Более 15,7 тысяч иностранных граждан работают в Казахстане
Более 854 тысяч человек получили АСП на 1 августа 2021 года
Популярное
1 Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
2 В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
3 Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
4 Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
5 Как будут допускаться к учебе студенты в Алматы
6 Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Читайте также
Более 854 тысяч человек получили АСП на 1 августа 2021 года
На 17,7% снизилась смертность от несчастных случаев на производстве в Казахстане
Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по ЧС, замминистра внутренних дел - Президент РК
Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
Как будут допускаться к учебе студенты в Алматы
Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив