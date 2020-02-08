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На 11 участках республиканских трасс ограничено движение в связи с непогодой

8 Февраля 2020 09:22
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На 11 участках республиканских трасс ограничено движение в связи с непогодой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на 11 участках республиканских трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

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Ограничено движение на следующих участках дорог:

1.«Нур-Султан-Петропавловск» км. 18-231, уч. г.Нур-Султан-г.Щучинск.

2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1426, уч. г.Нур-Султан-Темиртау 3.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с.Калбатау – пов. п.Касым-Кайсенова.

4. «Екатеринбург-Алматы» км. 1504-1707, уч. г.Караганда-п.Акчатау

5. «Кызылорда-Павлодар» км. 748-906, уч. п.Атасу-п.Топар.

6. «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1367, уч. г.Караганда-Ленинский

7. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 63-217, уч. п.Ботакара-п.Каркаралы.

8. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-60, уч. г.Караганда- п.Ботакара. 7. 9.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-240, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.

10. «Екатеринбург-Алматы» км. 768-835, уч. с.Токсанби-с.Чистополье

11. «Кокшетау-Рузаевка» км. 102-196, уч. с.Саумалколь-с.Рузаевка

По всей республике работает 785 единиц техники.



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Ключевые слова: Дороги,
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