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вчера 21:56
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На 11 участках республиканских трасс ограничено движение в связи с непогодой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на 11 участках республиканских трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.
Ограничено движение на следующих участках дорог:
1.«Нур-Султан-Петропавловск» км. 18-231, уч. г.Нур-Султан-г.Щучинск.
2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1426, уч. г.Нур-Султан-Темиртау 3.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с.Калбатау – пов. п.Касым-Кайсенова.
4. «Екатеринбург-Алматы» км. 1504-1707, уч. г.Караганда-п.Акчатау
5. «Кызылорда-Павлодар» км. 748-906, уч. п.Атасу-п.Топар.
6. «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1367, уч. г.Караганда-Ленинский
7. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 63-217, уч. п.Ботакара-п.Каркаралы.
8. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-60, уч. г.Караганда- п.Ботакара. 7. 9.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-240, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.
10. «Екатеринбург-Алматы» км. 768-835, уч. с.Токсанби-с.Чистополье
11. «Кокшетау-Рузаевка» км. 102-196, уч. с.Саумалколь-с.Рузаевка
По всей республике работает 785 единиц техники.
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