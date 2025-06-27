На 1,1 трлн тенге оказана медпомощь по ОСМС в 2024 году

План закупа и финансирование

В Фонде социального медицинского страхования озвучили итоги 2024 года. На финансирование медицинской помощи в обоих пакетах было предусмотрено 2,8 трлн тенге (рост на 8% по сравнению с 2023 годом).

- В рамках утвержденного плана закупа Фонд заключил договоры с 1975 поставщиками медицинских услуг на сумму более 2,5 млрд тенге. Их них более половины – 1274 (64,5%) – частные клиники. В 2023 году их количество составляло 1260. Значительную долю они занимают в следующих видах медицинской помощи: амбулаторный гемодиализ, консультативно-диагностические услуги, стационарозамещающая и стационарная медпомощь, ПМСП, высокотехнологичные медуслуги, восстановительное лечение и медицинская реабилитация, – отметила заместитель председателя правления ФСМС Светлана Пономарева.

Внедрение системы ОСМС позволило ежегодно увеличивать бюджет здравоохранения. В 2024 году наблюдался значительный рост финансирования по скорой медицинской помощи и санитарной авиации (16%), стационарной помощи (12%), консультативно-диагностической помощи (12%), стационарозамещающей помощи (11%), амбулаторному гемодиализу (10%), специализированной медпомощи в стационарных и стационарозамещающих условиях сельскому населению (10%).

Фото: Kazinform

Охват и поступления

В 2024 году застрахованными в системе ОСМС были 15,9 млн граждан.

В качестве взносов и отчислений от граждан поступило 1 трлн 253 млрд тенге. Из них работодателями уплачено отчислений на сумму 529,9 млрд тенге, взносы за работников составили 346,7 млрд тенге. Взносы государства составили 289 млрд тенге. Еще 57 млрд тенге внесли индивидуальные предприниматели. От физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, поступили взносы на сумму 14,8 млрд тенге. Самостоятельные плательщики уплатили взносы на 12 млрд тенге.

Из числа застрахованных более 11,7 млн граждан получили медицинскую помощь в рамках ОСМС на сумму более 1,1 трлн тенге. Как правило, один человек получает несколько медицинских услуг при обращении в поликлинику или больницу.

Фото: Национальный госпиталь УДП

Какие услуги были оказаны?

Значительную долю занимает первичная медико-санитарная помощь – 578,48 млрд тенге. На сумму 81,65 млрд тенге оказана специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях по 774 тыс. случаев. Порядка 90,2 млрд тенге выплачено за высокотехнологичную медицинскую помощь более чем 21,6 тыс. пациентам.

Оказано почти 139 млн консультативно-диагностических услуг на сумму 350,62 млрд тенге. В том числе более 6,3 млн услуг по экстренной и плановой стоматологической помощи в системе ОСМС на сумму 30,58 млрд тенге.

По медицинской реабилитации оказано около 9,4 млн услуг на сумму 76,51 млрд тенге. В прошлом году более 422,6 тыс. случаев пролечено в круглосуточном стационаре на сумму более 240 млрд тенге, в дневном – около 861,9 тыс. случаев на 87,5 млрд тенге.

Фото: из открытых источников

Мониторинг

Прежде чем производить оплату за оказанные медицинские услуги, Фонда социального медицинского страхования проводит мониторинг качества и объемов оказанных медицинских услуг.

За 2024 год эксперты Фонда выявили более 5,9 млн дефектов. Топ-3 составили дефекты:

«Необоснованное завышение объема оказанной медицинской помощи/услуг»;

«Необоснованное оказание медицинской помощи»;

«Необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий, оказания услуг от стандартов, правил в области здравоохранения/ клинических протоколов».

- Что касается так называемых «приписок» (дефект 5.0 «Неподтвержденный случай оказания медицинской помощи (услуги), то их по данным информационной системы в прошлом году было обнаружено более 43,3 тыс. Это в 6% меньше, чем в 2023 году. Данный дефект является одним из самых значительных и может являться основанием для досрочного расторжения договора закупа услуг Фондом, – подчеркнула Светлана Пономарева.

Из положительных тенденций: в прошлом году в 3,6 раза уменьшились жалобы на длительное ожидание медицинских услуг. А в целом количество жалоб, которые оказались обоснованными, уменьшилось на 24,2%. На 22,5% снизилось количество дефектов по необоснованному завышению объемов оказанной медицинской помощи/услуг. Кроме того, отмечается снижение количества дефектов по патологоанатомической диагностике (89%), программному диализу (64%), расходам на производство крови, ее компонентов и препараты для местных организаций здравоохранения (40%), медицинскую помощь больным инфекционными заболеваниями (13%).

Ранее Фонд объявил об изменении подходов к проведению мониторинга. Теперь он будет проводиться в единой информационной системы Фонда. Также вводится принцип экстерриториальности и возможность трехэтапной аппеляции. Подробнее можно прочитать здесь.