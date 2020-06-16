На 11% сократилось количество частных предприятий с госучастием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество действующих частных предприятий с государственным участием сократилось на 11%. Наибольшее количество компаний с госучастием сконцентрировано в сфере информации и связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

К 1 июня текущего года в стране было зарегистрировано 679 частных юридических лиц с государственным участием. За год их количество сократилось на 11%.

Среди зарегистрированных частных юридических лиц с государственным участием количество действующих составило 85,6%, или 581 предприятие. Количество действующих юрлиц за год сократилось на 10,8%.

В региональном разрезе наибольшее количество действующих юридических лиц в секторе сконцентрировано в столице: 115 предприятий, против 118 годом ранее (минус 2,5%). На втором и третьем месте расположились Алматы (62, против 66 предприятий годом ранее, минус 6,1%) и Карагандинская область (45, против 51 предприятия годом ранее, минус 11,8%).

Практически во всех регионах (в 14 из 17) наблюдается сокращение числа частных предприятий, совместных с государством.

В двух областях количество предприятий осталось неизменным — в Северо-Казахстанской (29 предприятий) и Кызылординской (17 предприятий) областях.

В Мангистауской области наблюдается рост: 22 частных предприятия с государственным участием, против 20 годом ранее (плюс 10%).

В отраслевом разрезе наибольшее количество действующих юрлиц с госучастием зафиксировано в сфере информации и связи (118 предприятий, минус 7,8% за год), профессиональной, научной и технической деятельности (87 предприятий, минус 4,4%) и в сфере водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (49 предприятий, минус 18,3%).

По состоянию на 1 июня 2020 года в стране было заключено 786 договоров ГЧП на сумму 1,8 трлн тг, из них 10 договоров — на республиканском уровне, 776 договоров — на местном уровне. Привлечено инвестиций на сумму 910 млрд тг.

Среди действующих ГЧП-проектов наиболее привлекательна для бизнеса сфера образования: проекты ГЧП составляют больше половины (55%) от общего количества договоров ГЧП. На втором и третьем месте отрасли здравоохранения и ЖКХ соответственно. При этом наиболее крупные проекты реализованы в сфере транспорта и инфраструктуры. Заметим, в транспортно-логистическом сегменте реализовано всего 24 проекта ГЧП, так как проекты в этой сфере по своей природе являются капиталоёмкими, на что не всегда готово идти само государство.

В сферах сельского хозяйства и туризма отсутствуют реализованные проекты, что говорит о неготовности отраслевого законодательства и недостаточной работе отраслевых органов с потенциальными частными партнёрами.