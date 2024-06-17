РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:05, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    На 11 см отступила вода реки Жайык в Атырауской области

    Уровень реки Жайык повысился в Атырауской области
    Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 17 июня по сравнению с 08:00 16 июня предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    • с. Индербор - 11 см, уровень воды - 817 см, критический уровень - 845 см.
    • с. Махамбет - 4 см, уровень воды - 961 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау - 1 см, уровень воды, 582 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап -1 cм, уровень воды - 418 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала -1 см , уровень воды - 375 см, критический уровень - 450 см.
    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Река Жайык Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!