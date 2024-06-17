09:05, 17 Июнь 2024 | GMT +6
На 11 см отступила вода реки Жайык в Атырауской области
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 17 июня по сравнению с 08:00 16 июня предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор - 11 см, уровень воды - 817 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет - 4 см, уровень воды - 961 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау - 1 см, уровень воды, 582 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап -1 cм, уровень воды - 418 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала -1 см , уровень воды - 375 см, критический уровень - 450 см.