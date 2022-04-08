На 11% подорожала за год туалетная бумага в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам марта текущего года цены на туалетную бумагу в Казахстане выросли на 11,3% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

За январь-февраль 2022 года выпуск бумаги и бумажной продукции достиг 16,8 млрд тенге — на 23% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Впрочем, индекс промышленного производства составил лишь 99,4%, что говорит о сокращении реальных объёмов выпуска в секторе.

В региональном разрезе наибольший объём производства бумаги и бумажной продукции пришёлся на Алматинскую область (6,4 млрд тенге), Алматы (5,2 млрд тенге) и ВКО (1,6 млрд тенге).

В натуральном выражении производство гофрированной перфорированной бумаги и картона выросло сразу в 2,3 раза за год, до 14,2 тысяч тонн. В плюсе также выпуск коробок и ящиков из бумаги и картона — на 13,4%, до 17,9 тысяч тонн.

В то же время производство туалетной бумаги сократилось на 5% за год, до 4,3 тысяч тонн, выпуск носовых платков и косметических салфеток — на 4,9%, до 536 тонн, бумажных полотенец для рук — на 2,2%, до 747,2 тонны.

Сектор бумаги и бумажных изделий в РК импортозависим. К примеру, в январе текущего года местные компании обеспечили спрос на тетради всего на 69,8%, против 88,2% годом ранее. Более того, в сегменте санитарно-гигиенических товаров — полотенец, тампонов, подгузников, пелёнок и аналогичных изделий — импортная продукция заняла 96,4% рынка.

В сегменте конвертов, открыток и прочей продукции для корреспонденции из бумаги или картона, а также коробок, сумок, бумажников и записных книжек уровень обеспечения составил 45,4%, против 28,7% годом ранее.

Касательно спроса на туалетную бумагу, платки, салфетки и бумажные полотенца — здесь казахстанские компании перекрыли рынок на 70,9%, против 60,7% годом ранее, а непосредственно на туалетную бумагу — на 69,5%, против 57,5%.

При этом местное производство перекрыло 62,9% спроса, против 33,3% год назад, на саму бумагу для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец и прочей подобной продукции, а также на целлюлозную вату и полотно из целлюлозных волокон.

По итогам марта текущего года цены на туалетную бумагу выросли на 11,3% за год.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области — сразу на 31,5%. В тройке антилидеров также оказались столица (плюс 21,6%) и Костанайская область (плюс 18,7%). Наименьший годовой рост цен в секторе отмечен в Шымкенте — на 2%.

Тем временем бумага А4, по официальным данным, подорожала всего на 4,4% за год. Любопытно, что как минимум в сегменте офисной бумаги сами казахстанцы наблюдают, да и дистрибьюторы подтверждают совершенно иную информацию.

К примеру, компания ABDI — один из крупных казахстанских дистрибьютеров офисной бумаги, производимой на российских заводах, — сообщает, что розничная стоимость этой продукции в магазинах сети за первый квартал 2022 года выросла на 100%. В частности, если цена офисной бумаги Svetocopy A4 (500 листов) на 1 января составляла 1495 тенге, то на 30 марта 2022 года ценник вырос до 3000 тенге. Это объективно связано с глобальными перебоями поставок офисной бумаги в страны ЕАЭС и остановкой её производства на комбинате в российском городе Светогорске. Сообщается, что регулярные поставки российской бумаги в Казахстан возобновятся уже в апреле-мае.