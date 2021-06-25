На 11 млн тенге нанесли ущерб окружающей среде предприятия СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент экологии Северо-Казахстанской области за полгода провел 21 проверку и выявил 80 нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из 80 нарушений 54 относятся к категории грубых. Департамент выдал 78 предписаний об устранений нарушений.

«За шесть месяцев нашим ведомством предъявлено 10 претензий по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде на сумму свыше 11 млн тенге. Направлено четыре иска в суд на приостановление хозяйственной деятельности объектов, осуществляемых с нарушением экологического законодательства», - сообщил на брифинге руководитель департамента Азамат Бектасов.

Главный эколог области добавил, что загрязняют воздух не только предприятия, но и петропавловские автобусы. Недавно сотрудники департамента провели совместный рейд с полицейскими по проверке выбросов отработавших газов от общественного транспорта на соответствие экологическим нормам.

«Специалисты испытательной лаборатории департамента провели замеры 6 микроавтобусов, работающих на дизельном топливе. Обнаружены превышения по дымности в 5 и более раз у пяти автобусов. Все они китайского производства, с годами выпуска от 2013-го до 2018-го. Сотрудники полиции привлекли водителей к ответственности по статье «Эксплуатация автомототранспортных средств и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», - проинформировал А. Бектасов.