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    13:58, 18 Май 2021 | GMT +6

    На 11 лет лишили свободы сбывавшего наркотики через Telegram-канал карагандинца

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году на территории области возросло количество наркопреступлений с 175 до 208. Анализ показывает, что стремительное развитие социальных сетей и систем безналичных платежей позволяют злоумышленникам совершать разного рода преступления без визуального контакта с потерпевшими.

    Широкое распространение в области получил сбыт наркотиков бесконтактным путем через размещение закладок посредством различных мессенджеров.

    «В этом году к 11 годам лишения свободы осужден житель города Караганды, который используя мессенджер Telegram раскладывал по городу закладки с наркотическими средствами. В другом случае, в марте т.г. в суд направлено уголовное дело в отношении уроженца области, который также посредством Telegram сбывал наркотик «Альфа – PVP». За это ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области

    Также прокуроры региона отмечают, что основную массу преступлений (133, или 64%) составляют не сбыт наркотиков, а их немедицинское потребление, изготовление, переработка, приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта (ст.296 УК РК ) .

    В этой связи, прокуратура Карагандинской области обращает внимание родителей и подрастающего поколения на основные признаки употребления наркотиков и их вреде здоровью.

    Сотрудники правопорядка просят родителей обратить внимание на своих детей. Основными признаками употребления наркотиков являются следующие действия старается уединиться в своей комнате, будто что-то утаивая; замедленная или слишком быстрая речь; из дома пропадают деньги и вещи; ест много сладкого и пьет много воды; становится раздражительным и неконтактным; непривычный блеск глаз. Зрачки постоянно расширены, или размером с маленькую точку; проблемы с зубами, сухость кожи и волос; появляются следы уколов на руках, в паху, ногах, подмышках, вены становятся более плотными и синими.

    «За незаконное потребление, изготовление, хранение, приобретение, перевозку, продажу и рекламу наркотиков предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы», - напоминили прокуроры


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область
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