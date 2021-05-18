На 11 лет лишили свободы сбывавшего наркотики через Telegram-канал карагандинца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году на территории области возросло количество наркопреступлений с 175 до 208. Анализ показывает, что стремительное развитие социальных сетей и систем безналичных платежей позволяют злоумышленникам совершать разного рода преступления без визуального контакта с потерпевшими.

Широкое распространение в области получил сбыт наркотиков бесконтактным путем через размещение закладок посредством различных мессенджеров.

«В этом году к 11 годам лишения свободы осужден житель города Караганды, который используя мессенджер Telegram раскладывал по городу закладки с наркотическими средствами. В другом случае, в марте т.г. в суд направлено уголовное дело в отношении уроженца области, который также посредством Telegram сбывал наркотик «Альфа – PVP». За это ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области

Также прокуроры региона отмечают, что основную массу преступлений (133, или 64%) составляют не сбыт наркотиков, а их немедицинское потребление, изготовление, переработка, приобретение, хранение и перевозка наркотических средств без цели сбыта (ст.296 УК РК ) .

В этой связи, прокуратура Карагандинской области обращает внимание родителей и подрастающего поколения на основные признаки употребления наркотиков и их вреде здоровью.

Сотрудники правопорядка просят родителей обратить внимание на своих детей. Основными признаками употребления наркотиков являются следующие действия старается уединиться в своей комнате, будто что-то утаивая; замедленная или слишком быстрая речь; из дома пропадают деньги и вещи; ест много сладкого и пьет много воды; становится раздражительным и неконтактным; непривычный блеск глаз. Зрачки постоянно расширены, или размером с маленькую точку; проблемы с зубами, сухость кожи и волос; появляются следы уколов на руках, в паху, ногах, подмышках, вены становятся более плотными и синими.

«За незаконное потребление, изготовление, хранение, приобретение, перевозку, продажу и рекламу наркотиков предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы», - напоминили прокуроры