На 109,1% исполнено поступление доходов местного бюджета в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В минувшем 2020 году Жамбылская область получила свыше 113 миллиардов тенге налоговых поступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя департамента государственных доходов по Жамбылской области Еркебулана Сагитова, более 113 миллиардов тенге составляют общие поступления в бюджеты республики и области.

«Если говорить о нашей области, то выручка составила более 79 миллиардов 417 миллионов тенге. А это на 6,5 миллиарда тенге больше запланированного. Исполнение доходов местного бюджета в процентном выражении составляет 109,1%. В бюджет республики поступило свыше 33 миллиардов 837 миллионов. Это на три миллиарда тенге больше, чем в 2019 году».

По словам спикера, в минувшем году проведено 2 180 налоговых и таможенных проверок, по итогам которых в бюджет дополнительно поступило более 3 миллиардов 600 миллионов тенге.

«В результате проверок выявленный общий незаконный оборот алкогольной продукции составил более 115 186 литров, табачных изделий - 1 537 073 пачки и 7,4 тонны нефтепродуктов по пяти фактам незаконного оборота нефтепродуктов», - рассказал заместитель руководителя департамента государственных доходов по Жамбылской области Еркебулан Сагитов.