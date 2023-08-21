На 108 млн тенге оштрафовали АО «Севказэнерго» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуратура совместно с уполномоченными органами провела проверку деятельности АО «Севказэнерго». Выявили ряд нарушений в сфере естественных монополий, метрологических требований, промышленной безопасности, экологии, гражданской защиты, труда, электроэнергетике, налогового законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, монополист допустил нарушения в применении средств измерений, не прошедших метрологическую проверку, неисполнении утвержденной инвестиционной программы, выявлено превышение нормативов эмиссий по выбросам и сбросам, нарушение правил пожарной безопасности, обнаружены дефекты в цехах ТЭЦ-2, установлены факты занижения сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 260 млн тенге.

По всем выявленным нарушениям AO «Севказэнерго» привлекли к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 108 млн тенге.

В результате проверки в доход государства взыскана сумма в размере 368 млн тенге.