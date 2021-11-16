На 104 млн тенге оштрафовали сотовых операторов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях повышения качества услуг сотовой связи и интернета государственным органом проводится проверка с начала года на определение качества предоставляемых услуг, в том числе и сотовыми компаниями. Об этом сообщили представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в ходе круглого стола на тему «Перспективы развития отрасли телекоммуникаций и цифровизации в Казахстане», проходящего в в Международном финансовом центре «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели проверку и оштрафовали сотовых операторов на 104 млн тенге, были проведены 465 проверок. Нами ведётся работа в том числе по качеству связи и обеспечению интернетом сельских населенных пунктов. У нас есть планы по проведению в дальнейшем проверок на предмет качества связи, по изменению параметров, которые установлены для операторов связи. Если они не по стандарту предоставляют услуги, в дальнейшем будут приняты соответствующие меры вплоть до административного правонарушения и изъятия разрешения на предоставление услуг», -отметил руководитель управления распределения радиочастотного спектра Комитета телекоммуникаций Е.Дуйсен.

В свою очередь депутат Сената Парламента РК Едил Мамытбеков отметил, что «в своём сентябрьском послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил цифровизацию как глубинный фактор конкурентоспособности в современном мире. Также Главой государства перед Правительством поставлена задача по доступности интернета в сельской местности, улучшению качества связи, подготовки высококлассных казахстанских IT специалистов для отрасли телекоммуникации. Была поставлена задача о подготовке 100 тысяч специалистов в Казахстане для отрасли».

Поэтому, как отметил сенатор, развитию рынка телекоммуникационных услуг в Казахстане в настоящее время придаётся большое значение как важному фактору и условию интеграции в мировое сообщество.

«Казахстанский рынок телекоммуникации является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Более того, эта сфера имеет огромный потенциал и развивается ускоренными темпами, так как проникновение интернета и цифровых решений в нашу жизнь уже не остановить», - добавил Едил Мамытбеков.

В работе круглого стола принимают участие депутаты, представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Агентства по защите и развитию конкуренции, Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации и некоммерческих организаций.