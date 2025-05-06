На 101 году жизни скончался ветеран войны Рахымжан Мамыралиев

Один из 100 тысяч сыновей региона, вставших на защиту Родины, он долгие годы был живым напоминанием о великой цене Победы. До недавнего времени он оставался одним из шести ветеранов, проживающих в Жамбылской области, и единственным очевидцем Великой Отечественной войны из районов (остальные пять ветеранов проживают в Таразе).

На днях печальная весть пришла из села Жетибай Байзакского района, где ушел из жизни почетный житель района, ветеран войны и труда. Совсем немного не дожив до 80-й годовщины Победы, Рахымжан Мамыралиев обрел свой последний покой на родной земле, окруженный благодарной памятью земляков.

Рахымжан Мамыралиев родился 25 января 1925 года в колхозе имени Жамбыла. В 1942 году, когда ему исполнилось 17 лет, он был призван в ряды Красной армии. Пройдя ускоренное обучение, получил специальность наводчика и был направлен в 357-ю стрелковую дивизию. Сражался на передовой в составе стрелково-артиллерийской части на Первом Украинском фронте, участвовал в ожесточенных боях, прошел через множество испытаний войны. Его боевой путь пролегал через битву за польский город Лодзь. В 1943 году он сражался под Уссурийском, Биробиджаном, в Приморье, а завершал войну в рядах героических бойцов Советско-Японской кампании в Маньчжурии, когда гитлеровская Германия уже была повержена.

Мужество и отвага молодого воина были отмечены высокими государственными наградами. Сержант, ставший командиром орудия, удостоился ордена Отечественной войны II степени. В мирное время его трудовые заслуги были отмечены орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», а также множеством юбилейных медалей.

После демобилизации в ноябре 1951 года Рахымжан Мамыралиев вернулся к мирной жизни. Он трудился бухгалтером в колхозах Акдала и Білім еңбек, затем работал в сепараторном отделе молочного комбината колхоза имени Фрунзе Байзакского района. Свою трудовую вахту он завершил в 1985 году, выйдя на заслуженный отдых.

Вместе с супругой Кулимат они вырастили и воспитали большую и дружную семью: семерых сыновей и двух дочерей. Сегодня их род продолжают 25 внуков и 35 правнуков, гордящихся своим дедом и прадедом, солдатом великой эпохи.

Память о Рахымжане Мамыралиеве будет жить в сердцах земляков как символ мужества, доблести и верности Родине.

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