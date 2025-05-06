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    03:00, 06 Май 2025 | GMT +5

    На 101 году жизни скончался ветеран войны Рахымжан Мамыралиев

    Имя Рахымжана Мамыралиева навсегда останется вписанным в летопись Жамбылской земли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рахымжан Мамыралиев
    Фото из архива Жамбылской областной газеты "Знамя труда"

    Один из 100 тысяч сыновей региона, вставших на защиту Родины, он долгие годы был живым напоминанием о великой цене Победы. До недавнего времени он оставался одним из шести ветеранов, проживающих в Жамбылской области, и единственным очевидцем Великой Отечественной войны из районов (остальные пять ветеранов проживают в Таразе).

    На днях печальная весть пришла из села Жетибай Байзакского района, где ушел из жизни почетный житель района, ветеран войны и труда. Совсем немного не дожив до 80-й годовщины Победы, Рахымжан Мамыралиев обрел свой последний покой на родной земле, окруженный благодарной памятью земляков.

    Рахымжан Мамыралиев родился 25 января 1925 года в колхозе имени Жамбыла. В 1942 году, когда ему исполнилось 17 лет, он был призван в ряды Красной армии. Пройдя ускоренное обучение, получил специальность наводчика и был направлен в 357-ю стрелковую дивизию. Сражался на передовой в составе стрелково-артиллерийской части на Первом Украинском фронте, участвовал в ожесточенных боях, прошел через множество испытаний войны. Его боевой путь пролегал через битву за польский город Лодзь. В 1943 году он сражался под Уссурийском, Биробиджаном, в Приморье, а завершал войну в рядах героических бойцов Советско-Японской кампании в Маньчжурии, когда гитлеровская Германия уже была повержена.

    Мужество и отвага молодого воина были отмечены высокими государственными наградами. Сержант, ставший командиром орудия, удостоился ордена Отечественной войны II степени. В мирное время его трудовые заслуги были отмечены орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», а также множеством юбилейных медалей.

    После демобилизации в ноябре 1951 года Рахымжан Мамыралиев вернулся к мирной жизни. Он трудился бухгалтером в колхозах Акдала и Білім еңбек, затем работал в сепараторном отделе молочного комбината колхоза имени Фрунзе Байзакского района. Свою трудовую вахту он завершил в 1985 году, выйдя на заслуженный отдых.

    Вместе с супругой Кулимат они вырастили и воспитали большую и дружную семью: семерых сыновей и двух дочерей. Сегодня их род продолжают 25 внуков и 35 правнуков, гордящихся своим дедом и прадедом, солдатом великой эпохи.

    Память о Рахымжане Мамыралиеве будет жить в сердцах земляков как символ мужества, доблести и верности Родине.

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    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Жамбылская область ВОВ Победа Ветераны
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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