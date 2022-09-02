НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. На 1 августа 2022 года, по итогам переписи, женщин оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тыс. человек), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

С учетом данных переписи 2021 года численность населения Казахстана после перерасчета текущих данных на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек. Согласно обработанным данным, в переписи 2021 года приняло участие 19 186 015 человек.

Доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин – 51,4% (9 861 175 человек). Таким образом, на 100 женщин в Казахстане приходится 99 мужчин.

Согласно итогам переписи доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2%, рост по сравнению с данными предыдущей переписи составил 5%. Соответственно наблюдается уменьшение доли сельского населения с 43,9% до 38,8%. Наибольшее число городских жителей проживают в Карагандинской области – 80% жителей, свыше 1 млн человек. Напротив, регионом, где проживает меньше всего горожан, стала Туркестанская область. Здесь всего 498 тыс. человек, или 24,3% жителей области, проживают в городской местности.

«Урбанизация является общемировой тенденцией, которая связана с индустриализацией экономики и перетоком рабочей силы в более производительные сферы. Как правило, жители переезжают из сел в города для получения образования, работы по специальности и улучшения благосостояния. За межпереписной период наибольший рост городского населения отмечается в 6 регионах страны – Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, ВКО, СКО, Кызылординской областях. А население столицы выросло в два раза», – говорит глава Бюро национальной статистики АСПиР РК Жандос Шаймарданов.

По итогам предыдущей переписи в столице проживало 619 тыс. человек, на момент переписи 2021 года численность населения главного города страны составила 1,23 млн человек.

Краткие итоги переписи отражают статистику по регионам за 2021 год, то есть до выделения трех новых областей.



