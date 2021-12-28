На 100 тыс га осушенного дна Аральского моря посеян саксаул в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 100 тыс га осушенного дна Аральского моря посеян саксаул в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно исследованиям ученых, площадь осушенного дна Аральского моря (далее - ОДАМ) составляет 4,5 млн га, из которых 2,2 млн га расположено на территории Казахстана. Исчезновение Аральского моря – проблема не только Казахстана, но и всего мира. Из-за осушения моря ежегодно образуется до 100 млн тонн соли, пыли и песка, которые в результате песчаных и солевых бурь могут доходить до Европы и Антарктики. Засоление и деградация почв, увеличение площади пустынь пагубно влияет на развитие растительного и животного мира и здоровье местного населения в данном регионе. В рамках исполнения поручения Главы государства по посадке саксаульных насаждений на осушенном дне Аральского моря разработан и утвержден пошаговый график реализации запланированных работ по посадке саксаульных насаждений на ОДАМ на площади 1,1 млн га до 2025 года. В текущем году посев произведен на площади 100 тыс га, в 2022-2025 годы площадь посева составит 250 тыс га ежегодно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, для реализации поручения Главы государства проведены следующие мероприятия. Министерством были созданы Штаб по координации работ по лесоразведению на ОДАМ и республиканская комиссия для выработки научных рекомендаций по определению технологии посадки, количества необходимой техники, семян и рабочей силы. В настоящее время в полном объеме выполнен план на 2021 год по посадке саксаульных насаждений на площади 100 тыс га. В том числе посев на площади 64 тыс га проведен силами МЭГПР, на площади 36 тыс га силами акимата Кызылординской области.

В целом, при проведении фитолесомелиоративных работ израсходовано 230 тонн семян саксаула, заготовленных работниками РГКП «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» Комитета лесного хозяйства и животного мира и учреждениями лесного хозяйства областного акимата. Также, для заготовки семян было принято на сезонную работу 718 человек, для проведения механизированного посева задействован 51 человек.

«В связи с тем, что государственные закупки по проведению аэросева дважды признавались несостоявшимися по причине несоответствия технической спецификации документов, предоставленных участниками конкурса, вместо запланированных на 2021 год работ по аэросеву проведен механизированный посев саксаула. Для обеспечения своевременного выполнения плана текущего года по посеву, с сентября по декабрь месяц текущего года на ОДАМ было задействовано 35 единиц техники. В том числе: 15 единиц тракторов Т-150, шесть единиц грузовых автомашин для перевозки ГСМ и питьевой воды, четыре единицы автомашин высокой проходимости для перевозки рабочих, шесть единиц вагонов для проживания и четыре единицы мотоциклов. Также, для проведения аэросева в 2022 году проведена подготовка почвы на общей площади 64 тыс га», – сообщает пресс-служба Министерства.

В настоящее время Министерством ведется работа по привлечению международных доноров, в том числе Всемирного банка, Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), Агентства США по международному развитию (USAID) и других международных организаций в части проведения почвенно-изыскательских и консультативных работ на ОДАМ, укрепления материально-технической базы лесных учреждений Кызылординской области.