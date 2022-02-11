На 100% обеспечат теплосчетчиками дома Актау в этом году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году дома города Актау 100% будут обеспечены теплосчетчиками. Об этом сообщил и. о. руководителя управления цифровых технологий Мангистауской области Аслан Хадим.

По его словам, установкой «умных» приборов учета воды и тепла в жилых домах г. Актау занимается учреждение «КЖСА».

«В Актау обеспеченность жилых домов приборами учета тепла составляет 86%. То есть, 929 жилых домов оснащены 1186 устройствами. «КЖСА» планирует в этом году полностью охватить жилые дома еще 184 теплосчетчиками»,-сказал Аслан Хадим.

Охват водосчетчиками по городу составляет 14% (в 368 жилых домах оборудованы 222 счетчика воды). Учреждение «КЖСА» провело конкурс на установку еще 336 приборов учета воды в жилых домах, определив подрядчика, ожидаем до конца года достичь 27,6%.

Спикер также поделился информацией о видеокамерах, установленных в городе в целях обеспечения безопасности горожан.

«В управлении полиции по области функционируют 1075 камер видеонаблюдения, в том числе по городу Актау - 836 камер видеонаблюдения. 6 082 камеры видеонаблюдения переустановлены центром оперативного управления. Это школы, детские сады, торговые центры, места общественного питания, места массового скопления людей»,- сказал Аслан Хадим.

По его словам, в сфере безопасности дорожного движения можно способствовать более строгому соблюдению правил дорожного движения за счет увеличения камер видеонаблюдения. На территории области имеется 6 «умных» перекрестков по безопасности дорожного движения, 13 линейных скоростомеров. В Актау работают 3 «умных» перекрестка, 12 линейных скоростемеров.

Кроме того, в Мунайлинском районе с населением 176 тысяч человек совместно с департаментом полиции будут определены 358 мест по общественной безопасности и 40 мест по дорожной безопасности (31 скоростомер, 9 «умных» перекрестков), которые планируется установить в 2022 году.