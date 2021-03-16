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    21:11, 15 Март 2021 | GMT +6

    На 100 млн тенге обманул казахстанцев житель Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Подозреваемый встречался с желающими купить дорогие машины, брал с людей предоплату и скрывался, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Павлодаре оперативными сотрудниками задержан уголовный преступник 1991 года рождения, разыскиваемый за совершение тяжких мошенничеств, - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов. - Молодой человек под предлогом продажи дорогостоящих автомашин завладевал имуществом и присваивал денежные средства».

    Е. Абдикенов отметил, что задержанный мужчина причинил материальный ущерб в общей сложности более чем на 100 миллионов тенге. У полиции, кроме того, есть информация о его причастности ещё к 40 фактам мошенничества.

    «В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Павлодара», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Там сообщили, что в ходе досудебного расследования ДП региона проверяет мужчину на причастность к мошенничествам по аналогичной схеме за пределами области.



    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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