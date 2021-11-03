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    11:52, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 23-летнего жителя города. Он сообщил, что стал жертвой мошеннических действий некоего лица. Молодому человеку срочно потребовался кредит на шесть млн тенге. Банк готов был дать ему требуемую сумму, но под залог имущества, которое у клиента отсутствовало. И ему вызвался помочь некто, предоставив в качестве залога сразу три автомобиля.

    Заявитель согласился с данной схемой. В итоге остался ни с чем.
    Сотрудники криминальной полиции задержали 27-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания.
    В ходе досудебного расследования выяснилось, что злоумышленник причастен к еще 25 аналогичным преступлениям. Общая сумма нанесенного им материального ущерба составила более 100 млн тенге. В полиции возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество«. Ведется расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область
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