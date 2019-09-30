На 100% готовы к отопительному сезону объекты бюджетной сферы Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как идет подготовка объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Жамбылской области к отопительному сезону 2019-2020 годов, рассказали в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Область к предстоящему отопительному сезону практически готова, перебоев с поставками газа, электроэнергии не предвидится, - заверил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области Кудайберген Корганбаев. - На сегодня готовность объектов теплоснабжения Жамбылской области к зиме составляет 99,8%. В том числе 437 котельных готовы на 100 процентов. Из 340 км сетей теплоснабжения подготовлено 338,5 км, или 99,6%. Из 969,2 км водопроводных сетей запланировано к ремонту 21,1 км, выполнено 100%».

По словам спикера, все 1 670 объектов бюджетной сферы подготовлены на 100% - это 786 объектов образования, 390 – здравоохранения, 494 – соцкультбыта.

В области 1 593 многоквартирных жилых дома, из них готовы к зимнему сезону 1 579, или 99,1%. Из имеющихся в областном центре 1 190 многоквартирных жилых домов АО «Таразский энергоцентр» обслуживает 705, предприятие ГКП «Жамбыл-Жылу» - 83, ГКП «Темиржол-Жылу» - 19 многоквартирных жилых домов.

Заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев рассказал об обеспечении населения Жамбылской области топливом.

«На зиму объектам бюджетной сферы запланировано закупить 66,4 тысячи тонн угля, по факту поставлено пока 70%. Населению потребуется 254,6 тысячи тонн угля, поставлено только 58%. По обеспечению топливом общая потребность по городам Каратау и Жанатас по действующим на сегодняшний день ценам на газ и мазут составляет 1,1 млрд тенге. На 2019 год из областного бюджета выделено 496,8 млн тенге. На сегодня 305,1 млн тенге выделено из областного бюджета, согласно письму Минэнерго, по цене транспортировки мазута определено 105,7 тысячи тенге. В связи с этим на уточнение областного бюджета подана бюджетная заявка на сумму 145,9 млн тенге».

На предстоящую зиму энергопредприятия области обеспечены резервным топливом в объеме 10,9 тысячи тонн, это пятидневный запас резервного (аварийного) мазута, отметил спикер.

В ведомстве отметили, что в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» по заказу предприятия «Таразтрансэнерго» на территории города Тараза в этом году ведется реконструкция тепломагистралей М-2 и М-4. Работы проходят по улицам Сыпатай батыр, Кошеней, Койгельды, Ниеткалиева, Казыбек би, Аккозиева, Аккошкар Аулие, М.-Х. Дулати, Комратова, Конаева и проспектам Абая, Жамбыла, Толе би. В 2018 году было выделено 1,7 миллиарда тенге и реконструировано 6,2 километра тепломагистралей. На этот год объемы работ значительно увеличены – запланировано выделить 7,6 миллиарда тенге и обновить 18,6 километра труб. Это позволит со следующего года подавать горячую воду горожанам бесперебойно.