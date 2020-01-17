На 10% за год вырос объем услуг в сфере высшего образования Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На начало 2019/2020 учебного года в Казахстане действовало 125 высших учебных заведений. А объём услуг в сфере высшего образования за год вырос на 10%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

На начало 2019/2020 учебного года в Казахстане действовало 125 высших учебных заведений, 84 из них, или 67,2%, — частные. Наибольшее количество высших учебных заведений находится в трёх ключевых мегаполисах страны: Алматы (41 вуз), Нур-Султан (15 вузов), Шымкент (10 вузов).

Тем временем общая численность студентов составила 604,3 тыс. человек — на 11,4% больше, чем в предыдущем учебном году (542,5 тыс. человек).

Из общей численности студентов 79,6% обучаются по дневной форме; 14,9% — по заочной, 5,5% — по вечерней, при этом 39,9% всего контингента студентов обучаются в государственных вузах.

Численность студентов, получающих образование за счёт государственных образовательных грантов, составляет 180,1 тыс. человек (29,8%), обучающихся на платной основе — 424,3 тыс. человек (70,2%).

На начало текущего учебного года в вузах республики были заняты 38,5 тыс. преподавателей, из которых 3,3 тыс. человек (8,5%) имели учёную степень доктора наук, 12,7 тыс. человек (33,1%) — степень кандидата наук, 2,5 тыс. человек (6,4%) — звание профессора, 5,9 тыс. человек (15,3%) —доцента. 2,6 тыс. преподавателей (6,8%) имели ученую степень доктора философии (PhD), 235 человек (0,6%) — доктора по профилю, 13 тыс. преподавателей (33,8%) — академическую степень магистра.

За январь-сентябрь 2019 года объём услуг в области высшего образования составил 229,5 млрд тенге, увеличившись на 10,8% за год. За аналогичный период 2018 года сумма составляла 207,1 млрд тенге.

В региональном разрезе наибольший объём услуг, оказанных высшими учебными заведениями, ожидаемо наблюдался в Алматы: 84,8 млрд тенге, или 37% от общей суммы по стране. В тройку регионов вошли Нур-Султан (57 млрд тенге, или 24,8%) и Карагандинская область (14,7 млрд тенге, или 6,4%).

В топ-5 регионов вошли также Шымкент (12,8 млрд тенге) и Актюбинская область (9,6 млрд тенге). Общий объём услуг в области высшего образования вышеперечисленных пяти регионов составил 178,9 млрд тенге, или 75% от РК.