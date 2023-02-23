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    14:00, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    На 10 участках республиканских трасс в семи регионах ограничено движение - КазАвтоЖол

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с непогодой (метель, ограниченная видимость), проведением профилактических работ по спуску снежных лавин и переливом талых вод движение ограничено на автодорогах республиканского значения в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «НК «КазАвтоЖол».

    «Важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде. При возникновений внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403», - предупредили казахстанцев.


    Теги:
    Регионы Казахстана КазАвтоЖол Дороги Погода Транспорт
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