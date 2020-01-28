На 10 участках автодорог республиканского значения в Карагандинской области закрыт проезд

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДЧС Карагандинской области продолжают спасательные работы в городах и районах региона. С заснеженных дорог и из отдаленных сел с помощью спасательной техники были доставлены в больницы несколько человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области остаются закрытыми для движения 10 участков автодорог республиканского значения: гСатпаев - граница Костанайской области; Темиртау - граница Акмолинской области; Караганда - Темиртау; Караганда - поселок Аксу - Аюлы; Караганда – граница Павлодарской области; Темиртау - граница Акмолинской области; поселок Ботақара – граница Павлодарской области; Ботақара – Каркаралинск; Ботақара – граница Павлодарской области; поселок Топар – Жезказган.

За прошедшие сутки сотрудники подразделений ДЧС провели 13 спасательных операций и аварийных работ. Из автомобилей, застрявших в снежных заносах, спасены 30 человек, в том числе четверо детей, эвакуированы 26 человек.

Спасательные работы проводились в Караганде, Жезказгане, Бухар-Жырауском, Улытауском, Актогайском и Каркаралинском районах.

«В Бухар-Жырауском районе из села Тогызкудук спасатели при помощи сотрудников местного акимата отвезли в районную больницу ребенка 2016 года рождения., который нуждался в госпитализации. Такую же совместную спасательную операцию провели и в Юбилейном сельском округе – сломавшая руку жительница села Андрейниковка была доставлена в темиртаускую больницу. В Актогайском районе из зимовки в Абайском сельском округе в центральную районную больницу спасатели доставили женщину 1985 года рождения», - сообщили в пресс службе ДЧС области.

В шести пунктах обогрева были размещены 97 человек.

В ДЧС Карагандинской области в целях координации действий экстренных служб и подразделений гражданской защиты действует оперативный штаб.

Также в связи с ухудшением погодных условий, во избежание несчастных случаев Департамент по ЧС Карагандинской области рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и другим сократить рабочий день.

Данная рекомендация не распространяется на организации жизнеобеспечения.

Обо всех фактах происшествий и ЧС можно сообщать по телефонам: 112 или 8(7212) 43-36-36, 43-37-37.